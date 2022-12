PHOTO



Per far fronte all'emergenza terremoto è stato mobilitato l'Esercito: una componente del 6° Reggimento Genio di Roma, con mezzi speciali, è partita verso le zone colpite dal sisma. Squadre della scuola interforze Nbc di Roma sono già in Prefettura, a disposizione delle autorità. Palazzo Chigi fa sapere che sono attivi i seguenti numeri: 840840 del contact center della Protezione civile; 803555 della Sala operativa della Protezione civile Lazio.La polizia stradale aggiorna la situazaione viaria delle zone colpite dal territorio. Al Km 141+300 ci sono pattuglie sul tratto che attualmente stanno verificando se chiudere il viadotto sulla ss4 al km. 141+300 prima di accumuli competenza compartimento Lazio. La situazione più grave, anche sotto il profilo viario, in territorio del comune di Amatrice è stato accertato da personale Anas Abruzzo un rilevante cedimento del piano viabile e gravi lesioni a manufatto in corrispondenza del ponte "Dello Scoiattolo" (Km 40 circa) . Percorsi alternativi da S.S. 260 in Abruzzo per Amatrice (RI): Percorso 1) Montereale - Ex S.S. 471 Ville di Fano, Borbona, Posta - S.S. 4 Bacugno, Torrita, bivio ex S.S. 260. Percorso2) da S.S. 80 al km, 29 in loc. Porcinaro ex S.S. 577 lungo il lago di Campotosto, Poggio Cancelli, Amatrice.Cotral comunica che è attiva da questa mattina una navetta da e per Amatrice a supporto dei servizi diemergenza nel territorio colpito dal terremoto. Tutte le corse dal deposito di Amatrice sono attualmente sospese, il servizio è invece regolare a Rieti e negli altri Comuni della provincia. L'azienda, in costante contatto con le autorità, è a disposizione per qualsiasi servizio straordinario a favore delle popolazioni colpite dal terremoto."Lasciare ogni dispositivo Wi-Fi senza password per favorire comunicazioni via internet". È quanto scrive suTwitter il Consiglio nazionale Geologi in merito all'emergenza terremoto, dopo il sisma che ha colpito nella notte il centro Italia.Farmacie delle aree terremotate allertate per garantire i medicinali e i prodotti sanitari.