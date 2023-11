È rinviato a domani il distacco dei sostegni vitali per la piccola Indi Gregory, la bimba inglese di 8 mesi ricoverata a Nottingham. Lo annuncia su X il legale della famiglia, Simone Pillon, spiegando che domani alle 12.00 “ci sarà un'udienza in Court of Appeal". Nel frattempo sono state "attivate dall'Italia le procedure ex artt. 9 e 32 della Convenzione dell'Aja. I genitori di Indi ancora ringraziano di cuore l'Italia per quello che sta facendo. La speranza divampa", prosegue Pillon, parlando in nome dei genitori dellala bambina gravemente malata a cui il governo Meloni ha concesso la cittadinanza italiana per consentire il trasferimento al Bambin Gesù di Roma.

Nel primo pomeriggio il termine, stabilito entro le ore 15, era stato prorogato di due ore. La bimba inglese di 8 mesi affetta da una rara malattia mitocondriale che ha bisogno di alcuni macchinari sanitari specifici per restare in vita. A renderlo noto sono stati i legali della famiglia della bambina, cui nei giorni scorsi è stata concessa la cittadina italiana. Il termine scadrà alle 17 ora italiana.

Il console italiano a Manchester, Matteo Corradini, in qualità di giudice tutelare della bambina, aveva presentato questa mattina una richiesta urgente all’Alta Corte del Regno Unito per ottenere la giurisdizione sul caso, ai sensi della Convenzione dell'Aja, nel tentativo estremo di impedire la sospensione dei trattamenti, prevista alle 14 di oggi (ora inglese), secondo l'ultima pronuncia di ieri del giudice Robert Peel.

Lo riferisce l'organizzazione “Christian Concern” che sta supportando i genitori nella loro battaglia. "Uno sviluppo del genere non si era mai verificato prima in un caso di fine vita che coinvolge un bambino nel Regno Unito", spiegano dall'ente. "Questi ordini hanno efficacia immediata a causa del pericolo imminente per la vita di Indi, con i medici pronti a rimuoverle il supporto vitale oggi alle 14 (ora inglese, ndr)".

Corradini attende ora una risposta dal giudice Peel, il quale ha emesso le due precedenti sentenze dell'Alta Corte che hanno bloccato il trasferimento della piccola affetta da una malattia mitocondriale in Italia per cure specialistiche, e hanno stabilito che è nel suo “migliore interesse” morire. Ieri, 8 novembre, era stato emesso dal console un provvedimento d'urgenza che riconosce l'autorità dei tribunali italiani in questo caso. L'ospedale Bambino Gesù di Roma, come noto, ha concordato di accettare Indi per il trattamento e di eseguire una procedura di stent proposta da esperti medici. Il governo italiano si è offerto di finanziare il trattamento "senza alcun costo per il servizio sanitario nazionale o i contribuenti del Regno Unito", ripercorre l'organizzazione.

"Ad oggi non c'è stata alcuna risposta o commento da parte del governo britannico sul caso". Supportati dal Christian Legal Centre, gli avvocati della famiglia questa mattina hanno presentato ricorso contro la pronuncia del giudice Peel secondo cui i genitori non possono portare Indi a casa per rimuovere il supporto vitale.

"Io e Claire siamo devastati e affranti dalla decisione presa dal giudice oggi. L'NHS (il sistema sanitario pubblico inglese, ndr) sta cercando di impedirci di andare in Italia, e ci ha anche impedito di portare Indi a casa per le cure palliative di fine vita. Siamo molto agitati per l'estubazione, e molto preoccupati per la vita di Indi”, dice in un video pubblicato sui canali social di Pro Vita & Famiglia Dean Gregory, il padre di Indi. "Abbiamo presentato una richiesta urgente - spiega il padre - i nostri avvocati stanno lavorando duramente, e hanno presentato una richiesta urgente alla Corte, perché faremo ricorso in appello. Voglio ringraziare il consolato italiano a Manchester per l'aiuto, il governo, il presidente e il popolo italiano. Sappiamo che Indi è una combattente: lei vuole vivere, e non merita di morire”.