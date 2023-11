“Appello rifiutato, deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi”: è questa la decisione della Corte d'Appello inglese sul caso della piccola Indi Gregory, per la quale gli avvocati della famiglia avevano chiesto il trasferimento in Italia. Lo fa sapere sui social l’ex senatore leghista Simone Pillon, legale della famiglia in Italia.

I giudici britannici avevano fissato prima alle 15 e poi alle 17 di ieri (ora italiana) il termine per staccare i supporti che tengono in vita la neonata, ma tutto è stato nuovamente rinviato in extremis in attesa del verdetto della Corte d’Appello in merito al ricorso urgente ai sensi della Convenzione dell’Aja. Ieri mattina, infatti, il console italiano a Manchester aveva presentato il ricorso contro la decisione dei giudici britannici che hanno stabilito, contrariamente alla volontà dei suoi genitori, che il supporto vitale di Indi debba essere rimosso al Queen’s Medical Center di Nottingham, dove la bambina è ricoverata o in un hospice. In ogni caso non nella sua casa di Ilkeston, perché sarebbe «quasi impossibile», sottolinea il giudice, gestire il fine vita a casa senza rischi di complicazioni.

Intanto il governo italiano, che aveva già conferito alla bimba la cittadinanza, ha chiesto direttamente alla Gran Bretagna il trasferimento della bimba in Italia in base alla Convenzione dell'Aia del 1996. A quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avanzato tale richiesta in una lettera indirizzata ieri al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito “al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie” inglesi. Meloni chiede di rendere possibile alla piccola “di poter accedere al protocollo sanitario di un ospedale pediatrico del nostro Paese”. La lettera mira a sbloccare la situazione “in tempo utile perché Indi possa accedere a questa possibilità, nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i due Paesi”. “Le scrivo in qualità di Autorità Centrale responsabile dell'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1996 e della promozione della cooperazione tra gli Stati per raggiungere gli obiettivi della Convenzione, che entrambi i nostri Paesi hanno ratificato. La cittadina italiana Indi Gregory, nata a Nottingham, è stata ricoverata all'ospedale QMC di Nottingham il 24 febbraio 2023 in gravi condizioni. L'ospedale dove è ricoverata - si legge nella lettera - ha proposto ai genitori, nell'esercizio della potestà genitoriale, un piano di cure che prevede, in particolare, la sospensione compassionevole del supporto di terapia intensiva entro un periodo di sette giorni. I suoi genitori non erano d'accordo” e “hanno preso in considerazione la proposta da un altro ospedale, l'OPBG (Ospedale Bambino Gesù) di Roma, eccellenza mondiale nell'assistenza pediatrica, perché più adeguata al miglior interesse della bambina”. “I genitori della cittadina italiana Indi Gregory - prosegue la premier nella lettera - si sono rivolti al giudice inglese per chiedere la possibilità di trasferire la bambina in Italia, ma l'autorità giudiziaria inglese ha negato questa possibilità. Nello spirito di promozione della collaborazione tra le autorità statali, che la Convenzione dell'Aia ci delega come Autorità Centrali, vi chiedo cortesemente di attivare la procedura di cui all'art. 32, par. 1, lett. b) della Convenzione. Lo scopo è che voi possiate mettere a conoscenza formalmente l'autorità giudiziaria del vostro Paese che sta esaminando la questione, cioè il giudice Peel della High Court di Londra, e poi la Corte d'Appello, della possibilità per la bambina di accedere al protocollo terapeutico proposto da un importante ospedale pediatrico del mio Paese. Credo fermamente che ciò sia nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo un'ulteriore concreta opportunità di vivere una vita dignitosa. Spero - conclude Meloni nella lettera - che possiate accogliere questa mia richiesta, in tempo per consentire a Indi di accedere a questa possibilità, nello spirito di collaborazione che da sempre caratterizza i rapporti tra i nostri due Paesi”.