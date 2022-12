PHOTO



"Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tremenda tragedia, non solo nella comunità di Humboldt". Le parole del premier canadese Justin Trudeau esprimono il cordoglio dell'intera nazione canadese. La morte di 14 ragazzi della squadra di hockey su ghiaccio degli Humboldt Broncos ha sconvolto tutti. I ragazzi viaggiavano tutti nel bus della squadra che gioca nella Saskatchewan Junior Hockey League. Il più "vecchio" di loro aveva 21 anni, il più giovane appena 16. Il bus viaggiava sulla Highway 35, a nord di Tisdale, nella provincia di Saskatchewan, quando è avvenuta la collisione: secondo quanto ricostruito dalla polizia, a bordo del bus si trovavano 28 persone, 14 delle quali sono rimaste uccise. Tra le vittime anche l'austista. Gli altri 14 passeggeri sono stati ricoverati in ospedale, si legge sul sito della Bbc. Tre di loro versano in condizioni critiche.