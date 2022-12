Un aereo della Air India Express con almeno 190 persone a bordo proveniente da Dubai è uscito fuori pista all’aeroporto Calicut, in Kerala, nel sud dell’India. Il bilancio provvisorio è di 14 vittime, tra cui il pilota, e 123 feriti. A bordo del volo c'erano 174 passeggeri, 10 neonati, 2 piloti e cinque membri dell’equipaggio. Il velivolo, un Boeing 737, è uscito di pista in fase di atterraggio e si è spezzato in due. I media locali riportano condizioni meteorologiche avverse, con pioggia fitte che avrebbero reso il terreno scivoloso. L'aereo sarebbe finito su una strada nei pressi della pista, ma non ha preso fuoco.