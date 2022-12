Gli operatori e i volontari della Croce Rossa Italiana saranno, da domenica 28 luglio, in oltre 300 spiagge italiane che hanno aderito a “Estate Sicura”, la campagna della Cri che vede impegnati gli stabilimenti balneari soci dell’Assobalneari, l’Associazione Nazionale Imprenditori Turistici Balneari. Un weekend all’insegna della cultura della prevenzione per vivere le vacanze minimizzando i rischi per la salute. I consigli della Croce Rossa saranno su: corretta alimentazione, digestione, esposizione al sole, saper riconoscere i segnali della fatica e i campanelli di allarme del nostro corpo. La stagione estiva, infatti, porta con sé problematiche legate al caldo e all’afa, soprattutto nei luoghi balneari. In spiaggia si potrebbero commettere degli errori che mettono a rischio la salute e, in casi estremi, la vita.