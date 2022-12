PHOTO



Fra poco più di due anni, Dubai ospiterà l’Expo 2020, la fiera universale più importante del pianeta ed uno dei tanti progetti che la città ha in programma nel futuro. Tra i grattacieli più alti e gli ascensori più veloci al mondo, la città dei record è divenuta celebre per il lusso e lo sfarzo. Ed è proprio qui, nel cuore del deserto, che negli ultimi tempi sono arrivati anche moltissimi italiani. Lo confermano i dati: nel 2017 sono circa 10.000 i residenti italiani iscritti all’Aire, con un trend di crescita annuale del 21,3%. A scegliere Dubai sono soprattutto i giovani che vogliono costruire un futuro stimolati da nuovi input e dall’atmosfera cosmopolita della città. Il regime fiscale è particolarmente favorevole rispetto all’Italia. Gli emiri, poi, hanno un forte interesse verso l’arte, la cultura e tutto quello che è italiano. Esistono servizi 7/24 di qualunque cosa, dalla spesa alla palestra. Dubai è infine una delle città più sicure del mondo con una tasso di criminalità pressoché nullo. Alcune curiosità Dubai è uno dei sette Emirati Arabi. Gli altri sei sono: Abu Dhabi, Ajman, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn.All’interno della metropolitana è vietato masticare chewing-gum ed esiste anche una carrozza “rosa”, esclusivamente dedicata a donne e bambini.Una particolarità, inoltre, deriva dalle targhe delle auto: più sono “basse” di numero, più sono blasonate. Le vetture degli Emiri infatti hanno, per diritto, targhe con cifre da 1 a 10: avvicinarsi a quel numero assume quindi un valore sociale.A Dubai ci sono sette dei primi trenta grattacieli più alti del mondo: oltre a Burj Khalifa (il più alto, con 828 metri), Princess Tower (16°), 23 Marina (19°), Elite Residence (22°), le Emirates Park Tower 1 e 2 (23° e 24°) e Almas Tower (29°).