PHOTO



"Se e' arrivato dalla Cina, è molto probabile che possa arrivare anche dalla Gran Bretagna". Il ministro della Salute Roberto Speranza mostra preoccupazione a proposito della variante di Covid19 individuato in Gran Bretagna. Speranza ha dato l'impulso agli uffici di potenziare il sequenziamento del genoma del virus. Nelle prossime ore, ha detto inoltre, oltre all'Italia e all'Olanda altri paesi potrebbero chiudere i voli da e verso la Gran Bretagna. Una decisione arrivata dopo l'ammissione delle autorità inglesi. La nuova variante del coronavirus Covid-19 individuata in Gran Bretagna infatti si propaga più. "Al momento non ci sono prove che questo nuovo ceppo causi un tasso di mortalita' piu' elevato o che influenzi i vaccini e le terapie, ma sono in corso lavori urgenti per confermarlo", hanno spiegato. Il Regno Unito ha informato l'Organizzazione Mondiale della Sanita' della piu' rapida diffusione di questa variante. Mutazioni precedenti della SARS-CoV-2 sono gia' state osservate e segnalate in tutto il mondo. In totale, circa 38 milioni di persone in Inghilterra, ovvero il 68% della popolazione, vivono gia' in una zona di "massima allerta", il livello piu' severo di restrizioni che comporta la chiusura di pub, ristoranti e musei, nonche' il divieto di mescolarsi tra le mura domestiche con eccezioni. Il Regno Unito, il Paese piu' colpito in Europa insieme all'Italia, con oltre 66.500 morti, ha lanciato l'8 dicembre una massiccia campagna di vaccinazione, rivolta soprattutto agli anziani e a chi si prende cura di loro. Dopo il vaccino Pfizer-BioNTech, la British Medicines Agency (MHRA) dovrebbe approvare un secondo vaccino il 28 o 29 dicembre, quello sviluppato dal laboratorio AstraZeneca con l'Universita' di Oxford, secondo il quotidiano The Telegraph. Da domani a Londra e al Sud-Est dell'Inghilterra saranno applicate nuove restrizioni per limitare la circolazione del Covid di livello 4, il lockdown piu' rigoroso simile a quello gia' introdotto a novembre: in pratica si dovra' rimanere il piu' possibile in casa e le attivita' commerciali non essenziali rimarranno chiuse. La misura e' stata approvata per due settimane ma ci sara' un riesame il 30 dicembre. Il 'Tier four' e' stato annunciato dal premier Boris Johnson: "Quest'anno il Natale sara' molto diverso". Il premier ha precisato che restrizioni e livelli di chiusure saranno costantemente aggiornati nei prossimi giorni. Queste le principali limitazioni: - I residenti devono rimanere a casa, a parte limitate esenzioni. - I servizi non essenziali di vendita al dettaglio, le palestre e le strutture per il tempo libero al coperto e i servizi di assistenza alla persona devono chiudere. - Le persone devono lavorare da casa se possono, a meno che cio' non sia possibile, ad esempio nei settori manifatturiero ed edile. - Le persone non devono entrare o uscire dalle aree di livello 4. - I residenti non devono pernottare lontano da casa. - In uno spazio pubblico all'aperto e' possibile incontrare solo una persona di un'altra famiglia. - Il culto religioso collettivo puo' continuare ad essere praticato nel rispetto delle norme di sicurezza.