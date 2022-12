PHOTO



[embed]https://twitter.com/AsvakaNews/status/1427206845706379266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1427206845706379266%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Fafghanis-fall-us-military-plane-after-clinging-wing-shocking-video-1619589[/embed] Secondo quanto riferito, tre giovani uomini sono caduti da un aereo in partenza da Kabul. In un video caricato dall'agenzia Afghan Asvaka News e apparentemente ripreso da terra, si possono vedere due oggetti non identificabili cadere da un aereo in volo. "Il video mostra un volo dall'aeroporto di Kabul in cui due persone vengono scaraventate da un aereo nelle case delle persone", ha riferito l'agenzia insieme alla clip di 11 secondi che da allora ha raccolto più di un milione di visualizzazioni. Gli uomini afgani erano appesi alle gomme di un aereo militare americano C-17