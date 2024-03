Un giudice del Tribunale di Crotone ha disposto la sospensione del fermo amministrativo della Humanity 1, bloccata in porto lo scorso 4 marzo dopo il soccorso di 77 migranti nel Mediterraneo centrale. Al comandante della nave umanitaria era stato notificato un provvedimento di fermo per 20 giorni, con l'accusa di aver violato il decreto Piantedosi, un provvedimento contro il quale gli avvocati Cristina Laura Cecchini e Giulia Crescini hanno proposto ricorso. Ieri è arrivata sospensione inaudita altera parte ovvero senza il contraddittorio con le autorità italiane. L'udienza di merito è stata fissata per il prossimo 17 aprile.

Operazioni di sbarco per la Humanity 1 (imbarcazione della ong Sos Humanity) con a bordo 77 migranti, tra cui 3 minori non accompagnati a Crotone

Nel dispositivo il giudice Antonio Albenzio spiega che la sospensione può essere concessa in presenza di due requisiti: "la ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione" e "il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal tempo occorrente per la decisione".

Per quanto riguarda il primo aspetto viene sottolineato come "la produzione documentale in atti sia idonea a ritenere prima facie astrattamente verosimile la doglianza di parte opponente in punto di travisamento dei fatti contestati" alla nave dell'ong tedesca Sos Humanity. Ma il giudice sottolinea anche "l'evidente compromissione allo svolgimento di indifferibili attività a carattere umanitario" e "l'apparente ingiustizia del provvedimento emesso". Lo scorso febbraio anche il tribunale di Brindisi, nel caso dell'Ocean Viking di Sos Mediterranee, aveva disposto un'analoga sospensione.

I migranti sbarcati a Crotone (Lapresse) (LAPRESSE)

Humanity 1: «Liberi dopo ingiusta detenzione»

«Il Tribunale civile di Crotone ha citato "l'apparente ingiustizia del provvedimento emesso' come motivo della decisione preliminare positiva nel nostro ricorso accelerato. La nostra nave di salvataggio è ora libera dopo l'ingiusta detenzione. La Corte ha emesso un giudizio indipendente basato sui fatti, a differenza delle autorità italiane, che hanno attuato l'agenda politica del governo Meloni ostacolando le ricerche e i soccorsi civili in mare».

I migranti scendono dalla nave umanitaria (Lapresse)

A dirlo è Sos Humanity dopo la decisione del Tribunale di Crotone che ha sospeso inaudita altera parte il provvedimento di fermo della nave umanitaria, bloccata nel porto calabrese dallo scorso 4 marzo. «Dopo la Ocean Viking, la Humanity 1 è la seconda nave di salvataggio di una ong a essere rilasciata dopo essere stata detenuta ai sensi della legge Piantedosi - aggiunge -. Le navi Sea-Watch 5 e Sea-Eye 4 sono attualmente ancora detenute ingiustamente».