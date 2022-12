PHOTO



Non è evidente difendere dei principi giusti ma impopolari in questo clima di paura e che incombe sull'Europa assediata dagli attentati jihadisti. E invece la cancelliera Angela Merkel risponde ai suoi detrattori, rivendicando la linea politica di accoglienza ai rifugiati perseguita dal suo governo. Intervenendo in una conferenza stampa da Berlino, Merkel respinge "con feremzza" gli appelli a rimettere in discussione l'accoglienza ai rifugiati e il loro diritto all'asilo politico, sottolineando che gli jihadisti "vogliono spezzare il nostro modo di vivere e di accogliere le persone in difficoltà, siamo assolutamente contro tutto questo. e sono convinta che riusciremo a sconfiggere il terrorismo".