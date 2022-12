Se quella tra Roberto Burioni, il più social dei virologi, e il San Raffaele non è rottura poco ci manca. La querelle è nata dopo un tweet in cui proprio Burioni - professore al San Raffaele -attaccava i presunti negazionisti dell'emergenza ospedaliera: "Alcuni dicono che i pronto soccorso sono affollati da persone in preda al panico, e può essere vero. Ma quelle centinaia di persone che finiscono ogni giorno al cimitero a causa di Covid-19, sono spinte dal panico? Basta bugie. Basta bugie. Basta Bugie"

Una dichiarazione che non è piaciuta al San Raffaele: "In merito al tweet postato questo pomeriggio dal professor Roberto Burioni, nel quale si fa riferimento ai pronto soccorso, il Gruppo SAN Donato e l'università Vita-Salute SAN Raffaele" di Milano "si discostano dal pensiero del professore, in quanto le sue considerazioni sono del tutto infondate dal momento che non è a conoscenza della realtà clinica che si vive nei pronto soccorso e nei reparti Covid", ha infatti precisato l'azienda e l'ateneo nell'ambito del quale il virologo Burioni insegna. "Pur riconoscendo l'autonomia di espressione, il Gruppo San Donato e l'università Vita-Salute San Raffaele lo invitano a considerazioni più rispettose della verità e del lavoro altrui", è la replica.