Orsini

«Mi assumo la responsabilità di quello che dico: qualunque politico dica che la Russia deve ritirarsi da tutti i territori è un imbecille, un idiota. Chi dice che la Russia deve ritirarsi, per avere un dialogo diplomatico, è un imbecille». Pensieri e parole del professor Alessandro Orsini assume a Cartabianca. «L'Occidente sta assumendo posizioni di morte, guidato da criminali», dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale. «Siete estremisti, volete dare solo armi senza fare nulla per la pace», dice Orsini rivolgendosi all'onorevole Maurizio Lupi, ospite in studio. «Io vengo continuamente interrotto, devo andare all'escalation verbale. Se gli ucraini sono in questa situazione in larga parte è perché l'Occidente non vuole trattare e non vuole mediare. Io ho condannato la Russia miliardi di volte ma la Russia vuole trattare. L'Occidente non vuole», prosegue.