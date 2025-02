Gli Stati Uniti hanno minacciato di bloccare l'accesso dell'Ucraina a Starlink, il servizio internet via satellite di proprietà di Elon Musk, se Kiev non dovesse accettare l'accordo proposto dagli Usa sullo sfruttamento anche delle sue risorse minerarie. Lo riferisce il Kyiv Independent, rilanciando un'indiscrezione della Reuters che cita tre fonti al corrente dei negoziati.

Secondo le fonti, Washington ha sollevato per la prima volta la prospettiva di interrompere il servizio Starlink dopo che Zelensky ha respinto l'accordo presentato dal segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, lo scorso 12 febbraio. L'accordo riguarderebbe il 50% nelle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui terre rare, petrolio e gas, senza offrire alcuna garanzia di sicurezza concreta in cambio. La minaccia su Starlink è stata rilanciata nei colloqui che l'inviato speciale degli Stati Uniti, Keith Kellogg, ha avuto con Zelensky il 20 febbraio. Una delle fonti di Reuters ha sostenuto che la perdita dell'accesso a Starlink sarebbe devastante per l'Ucraina. "L'Ucraina funziona con Starlink. Lo considerano la loro stella polare - ha detto la fonte - Perdere Starlink sarebbe un duro colpo".

Zelensky “non è pronto” a firmare

“Nella forma in cui si presenta ora la bozza, il presidente non è pronto ad accettarla, stiamo ancora cercando di apportare modifiche e aggiungere qualcosa di costruttivo”, ha detto ad AFP una fonte ucraina. “Vogliono prenderci 500 miliardi” di dollari, ha accusato la fonte. “Che tipo di partnership è questa? Abbiamo proposto degli emendamenti”.

Zelensky aveva respinto con rabbia la prima proposta di accordo degli Stati Uniti, sostenendo che non poteva "svendere" il suo Paese. Da parte sua, Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti hanno speso "350 miliardi di dollari per impegnarsi in una guerra che non poteva essere vinta". Una cifra considerata fasulla dall'istituto economico IfW Kiel, secondo cui nel complesso gli aiuti americani all'Ucraina - finanziari, umanitari e militari - hanno raggiunto i 114,2 miliardi di euro (quasi 120 miliardi di dollari al tasso attuale) tra l'inizio del 2022 e la fine del 2024, di cui 64 miliardi di euro di assistenza militare. Il 1 febbraio Zelensky ha assicurato che finora l'Ucraina ha ricevuto solo 75 miliardi di dollari dei 177 miliardi di aiuti votati dal Congresso degli Stati Uniti.