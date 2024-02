Il comitato investigativo russo hanno informato la madre di Alexei Navalny e i suoi avvocati che «saranno prolungate le indagini» sulla morte del leader dell'opposizione a Vladimir Putin dato che le «cause del decesso non sono ancora state stabilite». Lo ha reso noto con un tweet la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, aggiungendo che «non hanno detto quanto tempo ci vorrà. Mentono, guadagnano tempo per se stessi e non lo nascondono nemmeno».