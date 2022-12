PHOTO

Zaporizhzhia

Le forze russe sono ancora a 25 chilometri a nord dal centro di Kiev, mentre si trovano ad una decina dal centro di Chernihiv e Kharkiv. Lo affermano fonti del Pentagono, sottolineando che 10 chilometri «vale a dire che si trovano alle porte della città», vista la loro estensione. Riguardo poi l’avanzata a sud, gli americani non contestano la presa di Kherson, rivendicata dai russi, anche se non hanno modo di verificarle indipendentemente. Mentre sottolineando che si combatte ancora intorno a Mykolaiv e Mariupol. «Osserviamo che le forze russe continuano ad avanzare su Mariupol - dicono le fonti - ma non crediamo che siano ancora entrati, ci sono ovviamente bombardamenti». Intanto Olaf Scholz ha parlato con Vladimir Putin che ha detto al cancelliere tedesco che un nuovo round, il terzo, Russia e Ucraina è fissato per il weekend. Nel colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, Putin ha espresso la «speranza» che Kiev «sia ragionevole». Centrale nucleare bombardata dai russi, due feriti Ci sono due feriti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo afferma il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi in conferenza stampa dopo il bombardamento da parte della Russia all’impianto ucraino, e l’incendio che ne è derivato. I feriti - viene spiegato - non sono tecnici addetti alla centrale ma fanno parte del personale della sicurezza. Dopo i bombardamenti della notte, la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, «è stata catturata dai militari della Federazione russa», in guerra con il Paese da ormai 7 giorni. Lo scrive su Twitter l'Ispettorato ucraino per la regolamentazione nucleare (Sinr), precisando che «i sistemi importanti per la sicurezza della centrale nucleare sono funzionanti». Il Sinr ha aggiunto che «per il momento non sono stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazione».Domato intanto l'incendio scoppiato nell'edificio di addestramento della centrale nucleare. Lo riferiscono le autorità ucraine sottolineando che l'incendio è stato causato dai bombardamenti della Russia. Kiev ha inoltre accusato i militari di Mosca di aver cercato di impedire alle squadre di emergenza ucraine di lavorare per domare le fiamme. Nel rogo non si sono verificate vittime, precisano i funzionari ucraini. Interrotti anche gli scontri nella zona, ha detto il sindaco di Energodar. Guerra in Ucraina, Zelensky accusa Mosca: «Terrorismo nucleare» «Per la prima volta nella storia dell'uomo uno Stato terrorista ha fatto ricorso al terrorismo nucleare», ha puntato il dito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare. «Nessuno Stato, tranne la Russia, aveva mai colpito una centrale nucleare» ha aggiunto Zelensky, che chiede l'intervento dell'Europa. Guerra in Ucraina, Kiev chiede l'intervento della Nato Il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko ha chiesto un intervento urgente della Nato dopo l'attacco russo alla centrale nucleare. «Ecco perché chiediamo non solo una valutazione professionale di ciò che sta accadendo, ma un vero intervento con le misure più dure, anche da parte della Nato e dei paesi che hanno armi nucleari», ha scritto Halushchenko su Facebook. Citato dal Kiev Independent, Halushchenko ha detto che «rischiamo un disastro nucleare».