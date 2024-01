Nuovo monito del Papa contro la guerra. “Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà della guerra in tante parti del mondo specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. Preghiamo affinché quanti hanno poter riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolvere. La guerra è un crimine contro l’umanità. I popoli hanno bisogno di pace, i popoli hanno bisogno di pace. Dobbiamo educare per la pace” ha detto Francesco a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Non dimentichiamo di pregare per le vittime della frana avvenuta in Colombia che ha provocato numerose vittime”.

“Il Signore non vuole fare proseliti, non vuole fare ‘followers‘ superficiali, il Signore vuole persone che si interrogano e si lasciano interpellare dalla sua Parola. Pertanto, per essere discepoli di Gesù bisogna prima di tutto cercarlo, avere un cuore aperto, in ricerca, non sazio o appagato” aveva detto Bergoglio durante l’Angelus. “La fede, insomma, non è una teoria, ma un incontro, è andare a vedere dove abita il Signore e dimorare con Lui”, aveva aggiunto.