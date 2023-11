Gravi danni per il maltempo nel Nord e Centro Italia. Anche oggi è in allerta in tutta la penisola per le forti piogge e il vento. L’esondazione del fiume Bisenzio e di altri torrenti hanno messo in ginocchio la Toscana. I Comuni interessati dagli allagamenti hanno invitato tutti i cittadini a salire ai piani alti delle abitazioni. “Purtroppo è stata trovata morta un’altra persona a Montemurlo. Le vittime salgono a 3“. Lo comunica sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sulla situazione del Maltempo nel territorio. Gli altri due morti sono stati ritrovati nel comune di Montemurlo e nel comune di Rosignano.

L’uomo di 85 anni trovato morto nella sua casa al piano terra nel comune di Montemurlo (Prato) era riverso nell’acqua che aveva allagato completamente la sua stanza nell’abitazione nella frazione di Bagnolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ancora da chiarire se sia deceduto per annegamento o per un malore. L’altra vittima è una donna di 84 anni morta per un malore mentre spalava acqua fuori dalla sua abitazione.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed è costantemente in contatto con il Governo per quello nazionale. «La situazione è davvero molto grave» scrive sui social. Allagato l’ospedale di Pontedera, mentre per oggi è prevista la piena dell’Arno. Scuole chiuse in diverse città.