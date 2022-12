PHOTO



Bernard Madoff, detto Bernie, il finanziere che ha messo in piedi la più grande truffa finanziaria della storia americana, è morto in carcere ad 82 anni dopo una lunga malattia. Madoff stava scontando una pena di 150 anni nella prigione federale di Butner, in North Carolina. L’anno scorso, gli avvocati di Madoff presentarono una richiesta di scarcerazione per l’82enne, sottolineando che soffriva di una malattia renale allo stadio terminale e altre condizioni mediche croniche, ma la richiesta è stata rifiutata. Madoff ammise di aver truffato migliaia di clienti per miliardi di dollari nel corso di decenni. Un fiduciario, nominato dal tribunale, ha recuperato più di 13 miliardi di dollari sui 17,5 miliardi che gli investitori avrebbero dato a Madoff. Al momento del suo arresto, aveva falsi estratti conto per dimostrare ai suoi clienti che detenevano partecipazioni per un valore di 60 miliardi di dollari. Nato nel Queens, a New York, da genitori ebrei, lui idraulico e lei casalinga, Bernie resterà per sempre la mente diabolica di una truffa che scosse le fondamenta di Wall Street e mandò sul lastrico migliaia di persone. Uno schema Ponzi, con la promessa a catena di ricavi agli azionisti finanziati da altri investitori, che ha finito per creare un abolla finanziaria da 65 miliardi di dollari, scoppiata nel momento in cui le richieste di rimborsi superarono gli investimenti. Nel 2009 Madoff si era dichiarato colpevole di uno "schema", cominciato agli inizi degli anni ’70, e che aveva truffato 37mila persone in 136 Paesi.