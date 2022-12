Neve e disagi in tutto il Paese

Il gelo che avvolge la Penisola continua a mietere vittime. Oggi un clochard è stato trovato morto a Firenze. Adam Zbigniew Koziol, 48 anni di origini polacche, aveva cercato riparo in un giardino ma non è riuscito a sopravvivere alle temperature notturne.

A Capriano, in provincia di Monza, invece, è stato ritrovato il corpo di un anziano di 81 anni a pochi passi da casa. Affetto da Alzheimer, si era allontanato in ciabatte dalla propria abitazione la sera prima. Probabilmente l'uomo è uscito in stato confusionale e non ha più ritrovato la strada .

Si è appreso solo oggi inoltre del decesso di un altro senza tetto - avvenuto il 5 gennaio - ritrovato all'interno di un palazzo abbandonato nella zona sud di Milano.

Per evitare nuove vittime, Papa Francesco ha disposto l'apertura dei dormitori della Chiesa per tutto il giorno e offerto sacchi a pelo alpini per i senza tetto che non volessero abbandonare i luoghi in cui sono soliti stazionare. «Abbiamo messo a disposizione anche le nostre auto dell'Elemosineria perché chi non vuole spostarsi possa dormirci dentro la notte», ha spiegato monsignor Konrad Krajewski. «Abbiamo aperto i nostri dormitori per tutti lungo le 24 ore e anche se non ci sono più i posti-letto per dormire, chiunque bussa viene accolto e può restare al caldo, ricevendo tè, caffè e da mangiare». E a chi non intende spostarsi «giorni portiamo sacchi a pelo speciali, del tipo Alpino, resistenti a temperature di meno 20 gradi».

E se a Roma restano aperte le stazioni della metropolitana per accogliere chi non sa dove ripararsi, a Reggio Calabria l'amministrazione ha deciso di allestire un ricovero Palazzo San Giorgio, la sede del Comune, per offrire un riparo.

Neve, ghiaccio e vento, infatti, mettono in ginocchio soprattutto il Sud Italia. Un senzatetto, un 43enne originario di Visciano, in provincia di Napoli, è stato trovato senza vita ad Avellino nel suo giaciglio. Ad Altamura, in provincia di Bari, una caduta causata dal ghiaccio è risultata fatale per una 49enne. A Messina un clochard rumeno di 46 anni, malato da tempo, è morto in un immobile abbandonato di fronte agli imbarcaderi privati.

Stessa sorte per altri due senzatetto ad Aversa e a Latina, quest’ultimo ritrovato davanti a una chiesa. Raffiche di vento fino a 80 chilometri hanno danneggiato la cupola della Basilica di Loreto: divelto diversi metri quadrati della copertura in piombo, messa in sicurezza dai vigili del fuoco. La perturbazione proveniente dalla Russia non ha risparmiato le isole Eolie, dove ha reso impossibili i collegamenti marittimi. A causa della neve è stata disposta la chiusura momentanea dell’aeroporto a Pescara. Toccate minime da record: - 15 gradi a Castelluccio, addirittura - 20 sul Gran Sasso.