"La cooperazione internazionale non può essere dettata da attacchi di rabbia e osservazioni buttate là".La nota divulgata dall'Eliseo chiarisce bene il clima del G7 canadese, finito nel caos dopo che il presidente americano, Donald Trump, si è bruscamente tirato indietro dal comunicato faticosamente concordato al termine del vertice in Canada. Il vertice del G7 è finito nel caos, con tanto di insulti e minacce che sembrano destinati a inasprire ulteriormente la guerra commerciale sui dazi. Pochi minuti dopo il comunicato congiunto che era stato approvato dagli altri leader dei Grandi del Mondo, Trump si è infatti lanciato in una bordata di Twitter, da bordo dell'Air Force One; e ha ritirato la firma dalla dichiarazione congiunta faticosamente negoziata, accusando il primo ministro canadese Justin Trudeau di essere "molto disonesto e debole". Le sue parole, mentre era già diretto verso Singapore, per lo storico vertice con Kim JonG-un, sono arrivate poco dopo che Trudeau aveva annunciato l'accordo da parte delle sette nazioni, ma aveva promesso rappresaglie contro i dazi degli Stati Uniti. Trump aveva lasciato il vertice in anticipo in rotta per Singapore e lo storico vertice nucleare con la Corea del Nord ma le parole di Trudeau, nella conferenza stampa finale in Quebec, non gli sono piaciute: "Sulla base delle false dichiarazioni di Justin nella sua conferenza stampa, e il fatto che il Canada mette dazi massicci ai nostri agricoltori, i lavoratori e le aziende americane, ho dato istruzioni ai nostri rappresentanti Usa di non ad approvare il comunicato e stiamo valutando dazi sulle automobili che inondando il mercato degli Stati Uniti, ha tuonato su Twitter. "Trudeau ha agito in modo mite e mite durante i nostri incontri del G7, solo per dire, in una conferenza stampa dopo la mia partenza, che i dazi degli Stati Uniti sono una sorta di insulto. Molto disonesto e debole". A scatenare Trump, sono state le parole di Trudeau che aveva definito "un insulto" la decisione di Washington di invocare la sicurezza nazionale per giustificare i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. "I canadesi sono educati e ragionevoli, ma non saranno presi in giro". Insomma un caos totale. Del resto, con il senno di poi, che le cose non fossero filate lisce, era apparso evidente. Lo aveva evidenziato plasticamente la foto, pubblicata qualche ora prima, dal cancelliere Angela Merkel sul suo account Twitter, che ben fotografa il tempestoso negoziato tra i leader in Canada: Trump, e al centro, seduto ma quasi assediato dagli altri presenti, tutti in piedi; la stessa Merkel è protesa verso di lui a mostrargli i pugni, e accanto a lei, sempre in piedi il premier canadese e quello giapponese, Shinzo Abe, pronti a darle man forte. Il summit tra The Donald e Kim Nel frattempo è tutto pronto per lo storico meeting. Donald Trump e Kim Jong-un si preparano all'appuntamento in programma a Singapore il 12 giugno. Il summit, annunciato un mese fa, era stato momentaneamente cancellato dal presidente degli Stati Uniti il 24 maggio in una giornata che ha rischiato di segnare il brusco stop al dialogo cominciato all'inizio dell'anno con le aperture mostrate da Pyongyang. Il dialogo, però, non si e mai interrotto e l'evento è tornato in calendario.