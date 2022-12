PHOTO



Il vaccino anti Covid inizierà ad avere effetti in modo significativo durante l'estate e la vita dovrebbe tornare alla normalità entro il prossimo inverno. A sostenerlo, come riporta la Bbc, è ha detto uno dei suoi creatori, il professore Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech. Nessuna speranza, dunque, per questo inverno, in quanto il vaccino non avrebbe un grande impatto sul numero di infezioni. La scorsa settimana, BioNTech e i co-sviluppatori della Pfizer hanno affermato che un'analisi preliminare ha mostrato che il loro vaccino potrebbe impedire a oltre il 90% delle persone di contrarre Covid-19. Circa 43.000 persone hanno preso parte ai test. Il vaccino verrà somministrato in due dosi, a tre settimane di distanza. È probabile che gli anziani e il personale delle case di cura abbiano la priorità, seguiti dagli operatori sanitari e dagli ultraottantenni. In un'intervista all'Andrew Marr Show della Bbc, Sahin ha affermato di essere fiducioso sulla capacità del vaccino di ridurre la trasmissione tra le persone. «Sono molto fiducioso che la trasmissione tra le persone sarà ridotta da un vaccino così efficace - forse non del 90% ma forse del 50% - ma non dovremmo dimenticare che anche questo potrebbe comportare una drastica riduzione della diffusione della pandemia», ha aggiunto. https://www.youtube.com/watch?v=UZJAjdTAL3Y Se tutto andrà bene, ha spiegato, il vaccino inizierebbe a essere consegnato alla «fine di quest'anno, all'inizio del prossimo anno». L'obiettivo era quello di fornire più di 300 milioni di dosi in tutto il mondo entro il prossimo aprile, il che «potrebbe permetterci di iniziare solo ad avere un primo impatto». L'impatto maggiore avverrà in seguito, aggiungendo che «l'estate ci aiuterà, perché il tasso di infezione scenderà e ciò che è assolutamente essenziale è ottenere un alto tasso di vaccinazioni prima dell'autunno/inverno del prossimo anno». Non è ancora chiaro quanto tempo durerà l'immunità dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino. Tuttavia, un'immunizzazione di richiamo «non dovrebbe essere troppo complicata» se si scoprisse che l'immunità è stata ridotta in modo significativo dopo un anno. Sahin ha anche affermato che i «principali effetti collaterali» del vaccino visti finora sono stati un dolore da lieve a moderato nel sito di iniezione per alcuni giorni, mentre alcuni partecipanti hanno avuto una febbre da lieve a moderata in un periodo simile. «Non abbiamo riscontrato altri effetti collaterali gravi che avrebbero comportato la sospensione o l'interruzione dello studio», ha aggiunto. Il suo vaccino è uno degli 11 attualmente nelle fasi finali dei test.