I collaboratori di Aleksej Navalnjy hanno affermato che il suo corpo non si trovava nell'obitorio della città artica di Salekhard, il luogo indicato alla madre del dissidente russo. «L'avvocato di Aleksej e sua madre sono arrivati all'obitorio di Salekhard. Era chiuso, anche se la colonia (carceraria) aveva assicurato che sarebbe stato aperto e che il corpo di Navalny si trovava lì. L'avvocato ha chiamato il numero di telefono sulla porta. Gli è stato detto che era la settima persona a chiamare oggi e che il corpo di Aleksej non si trova nell'obitorio», ha dichiarato Kira Yarmysh, portavoce del dissidente deceduto ieri su X.

Invecce, a un altro egli avvocati di Navalny «che si è rivolto al comitato investigativo di Salekhard, è stato detto che “la causa della morte di Alexey non è stata ancora stabilita ed è stato effettuato un nuovo esame istologico”. I risultati dovrebbero essere disponibili la prossima settimana: è evidente che mentono e fanno di tutto per evitare di consegnare il corpo», ha spiegato ancora Kira Yarmysh.

Intanto torna a parlare anche Evghenia Kara-Murza, giornalista, moglie di Vladimir Kara-Murza, esponente di spicco dell'opposizione russa, sopravvissuto, come Navalny, a tentativi di avvelenamento, e ora è detenuto in una colonia penale a regime speciale di Omsk, dove sconta una condanna a 25 anni di carcere per tradimento e diffusione di notizie false sulle forze armate. «Alekei Navalny è stato ucciso a sangue freddo e il colpevole è una feccia disgustosa di nome Vladimir Putin che sa solo come rubare, uccidere e fare la guerra», ha scritto la giornalista. «Aleksei, tutto di un pezzo, passerà alla storia e Putin brucerà all'inferno per i suoi crimini odiosi».