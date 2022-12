PHOTO



In seguito al decreto legge che ieri sera ha esteso la "zona rossa" a tutta Italia, si fermano anche i collegamenti su rotaia. Questa mattina moltissimi passeggeri sono arrivati nelle stazioni solo per trovare il loro treno alta velocità cancellato. Nonostante le parole di ieri del premier Conte, che aveva garantito la continuità del trasporto pubblico, sono interrotti la maggior parte dei collegamenti da nord a sud, sia da Milano che dal Veneto. In partenza, per ora, sono solo le corse dei regionali. La notizia della cancellazione non è stata comunicata via messaggio o via mail ai viaggiatori, che si sono trovati in stazione senza sapere cosa fare. Trenitalia ha previsto un rimborso totale dei biglietti, da poter ottenere o nella biglietteria della stazione oppure via internet. Secondo gli operatori, la viabilità ferrorivaria dovrebbe venire rimodulata nelle prossime ore.