Per ora i casi registrati sono 133, tutti localizzati nelle regioni del nord. La necessità di circoscrivere l'emergenza (per ora sono 11 i comuni in "quarantena" in cui le misure di contenimento sono più rigide) però ha portato molti territori a prendere precauzioni. Ecco le iniziative messe in campo, regione per regione e i numeri di telefono per l'emergenza: Lombardia 800 894545, Veneto 800 462340 VENETO Scuole e Università chiuse da oggi. Stop dalla mezzanotte di oggi anche a tutte le manifestazioni di carnevale, in particolare il grande carnevale che ogni anno si svolge a Venezia. Ad annunciarlo è stato il presidente Luca Zaia e confermato che, nei prossimi giorni, saranno evitate "tutte quelle che sono le aggregazioni, private e pubbliche". Sarà inoltre isolato il paese di Vò Euganeo, in provincia di Padova, sia in entrata che in uscita. LOMBARDIA Stop a manifestazioni ed eventi pubblici, scuole, università, musei e cinema saranno chiusi e anche le messe verranno sospese su tutto il territorio con un'ordinanza della Regione Lombardia. Nelle aree considerate focolaio del virus, divieto di allontanamento e di ingresso, con presidi delle forze di polizia e sanzioni per chi viola le prescrizioni. PIEMONTE Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per una settimana a partire da domani. LIGURIA Niente lezioni dall'università per una settimana, ma l'ateneo di Genova con le biblioteche e le sale studio rimarranno aperte. FRIULI VENEZIA GIULIA Università, biblioteche e sale studio chiuse per una settimana. TRENTINO ALTO ADIGE Sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento, asili nido e università rimarranno chiusi per una settimana. EMILIA ROMAGNA Università chiuse per una settimana. LAZIO Rinviata a data da destinarsi la prova di ammissione laurea in medicina e chirurgia a Campus bio-medico di Roma, previsto per martedì 25 febbraio a cui erano iscritti più di 2800 candidati. CAMPANIA Divieto di sbarco a Ischia fino al 9 marzo per per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dall'aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni.