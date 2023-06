Il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, ha annunciato di aver preso il controllo del quartier generale delle forze armate russe nel centro di Rostov, capoluogo dell'omonima regione della Federazione Russa. "Siamo al quartier generale, sono le 7:30" (le 6:30 in Italia)", ha detto Prigozhin in un video trasmesso su Telegram. "I siti militari di Rostov sono sotto controllo, compreso l'aeroporto", ha aggiunto il leader del gruppo Wagner, mentre lo si vede camminare insieme ad altri uomini in uniforme.

Ieri sera, Prigozhin ha lanciato gravi accuse contro i vertici delle forze armate russe, a suo avviso rei di mentire sull'andamento dell'offensiva, e ha invitato la popolazione russa a ribellarsi. Il Comitato antiterrorismo e il Servizio per la sicurezza federale (Fsb) hanno aperto un procedimento penale nei suoi confronti per incitamento all'insurrezione armata, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha fatto sapere che il presidente russo, Vladimir Putin, è costantemente informato sulla situazione in atto.

In un messaggio audio diffuso sui social nella notte fra venerdiì e sabato, Prigozhin ha dichiarato che "il comando del gruppo Wagner ha deciso che coloro che hanno la responsabilità militare del Paese devono essere fermati". "Non è un golpe militare, è la giustizia che è in movimento. Le nostre azioni non ostacolano in alcun modo le truppe", ha precisato Prigozhin in un altro audio, in riferimento alle operazioni russe in Ucraina. Prigozhin ha quindi invitato a non opporre "resistenza" alle sue milizie. "Siamo in 25 mila e scopriremo perché c'è il caos nel Paese. (...) Le nostre riserve strategiche sono l'intero esercito e l'intero Paese", ha detto il leader del gruppo Wagner prima di invitare "tutti coloro che vogliono unirsi a noi" a "mettere fine al disordine".

Secondo il capo della Wagner, da tempo in disaccordo con i vertici militari russi, il ministero della Difesa avrebbe ordinato di nascondere nell'obitorio di Rostov 2mila corpi che vi erano custoditi "per non mostrare l'entità delle perdite russe" nella guerra in Ucraina. In risposta all'appello di Prigozhin, il generale russo Sergej Surovikin, che guida le forze impegnate in Ucraina, ha esortato i mercenari Wagner a "fermarsi" prima che sia "troppo tardi". "Mi rivolgo ai combattenti e ai leader del gruppo Wagner (...) Siamo dello stesso sangue, siamo guerrieri. Io vi chiedo di fermarvi (...) prima che sia troppo tardi, è necessario obbedire alla volontà e all'ordine del presidente eletto della Russia", ha detto in un video trasmesso su Telegram il generale. "Il nemico sta solo aspettando che la situazione politica interna nel nostro Paese peggiori. Non potete consegnarlo al nemico in questo momento difficile", ha aggiunto Surovikin.

Il governo russo ha nel frattempo potenziato la sicurezza a Mosca. Misure rafforzate sono state disposte per i siti strategici della capitale, così come per i palazzi statali e le infrastrutture di trasporto. Dopo l'appello di Prigozhin, le autorità russe hanno anche bloccato l'accesso a Google News nel Paese. Stando ai dati pubblicati da "NetBlocks", piattaforma che monitora il controllo esercitato dai governi in rete, sono almeno cinque le società di telecomunicazioni che hanno già bloccato l'accesso degli utenti all'aggregatore di notizie di Google. Tra queste vi è anche la prima società del Paese, Rostelecom, e in base ai dati anche gli altri operatori stanno iniziando a ridurre l'accesso al sito. In un comunicato, il ministero della Difesa russo ha sostenuto che le truppe ucraine stiano pianificando un attacco nella zona di Bakhmut "approfittando della provocazione" lanciata dal leader di Wagner e del caos generato. "Approfittando della provocazione di Prigozhin per destabilizzare la situazione, il regime di Kiev sta raggruppando unità della 35a e 36a brigata di fanteria marina per azioni offensive" nell'area di Bakhmut, si legge nella nota.

Il discorso di Putin alla nazione

"Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da ogni tradimento interno", da "interessi personali, ambizioni smisurate". Così il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione dopo l'avanzata lanciata dal leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Mi rivolgo ai cittadini russi, agli eroi che combattono al fronte, mi rivolgo anche a coloro che con inganno e minacce sono stati coinvolti in questa avventura criminale", ha detto Putin, "chiedo di smettere queste azioni criminali". "Siamo stati colpiti alle spalle", è un "tradimento della causa per cui stiamo combattendo", "qualsiasi rivolta interna è un colpo grave per il nostro popolo e la nostra Russia, le nostre azioni per difenderci da questa minaccia saranno molto dure", ha aggiunto Putin. "Chi ha deciso di usare metodi terroristici sarà punito", "chi ha organizzato questa rivolta militare", "risponderà per questo". Le autorità russe non permetteranno che si ripeta una spaccatura della società nel Paese e proteggeranno il popolo, ha assicurato presidente russo, che ha ricordato il colpo inferto alla Russia nel 1917, quando il Paese stava conducendo la Prima Guerra Mondiale. "Non permetteremo che ciò accada di nuovo, proteggeremo sia il nostro popolo che la nostra statualità da qualsiasi minaccia", ha sottolineato Putin. "Questa è una battaglia in cui si decide il destino del nostro popolo e richiede l'unione di tutte le forze", "tutti i conflitti interni vengono sfruttati dai nostri nemici esterni per indebolirci, quindi tutti i tentativi sono molto gravi".