PHOTO



In Canada sarà ammessa l'eroina come farmaco per il trattamento di gravi dipendenze da droghe. Già a partire dalla scorsa settimana, il Controlled Drugs and Substances Act, lo statuto che supervisiona la distribuzione e l'uso di droghe per fini terapeutici, ha autorizzato ai dottori la prescrizione della diacetilmorfina o diamorfina, un derivato semisintetico ottenuto per reazione dalla morfina con l'anidride acetica. La nuova legge sovverte ciò che nel 2013, l'ex ministro della Sanità Rona Ambrose, attualmente a capo del partito conservatore, aveva proibito.A seguito infatti della ricerca chiamata "North American Opiate Medication Initiative", guidata dalla dottoressa Eugenia Oviedo-Joekes, è venuta alla luce l'efficacia della diamorfina nel trattamento di casi di dipendenza da oppioidi. Gli oppioidi, da non confondere con gli oppiacei, sono composti chimici che producono effetti simili a quelli della morfina. Si tratta di modulatori del dolore che agiscono direttamente sul sistema nervoso centrale e periferico, e nel tratto gastrointestinale. «Il metadone», continua Oviedo-Joekes, «non funziona su tutti allo stesso livello e, soprattutto, funziona durante il primo livello di trattamento. Ma la dipendenza può richiedere un trattamento di secondo e persino di terzo livello».Non tutti i canadesi sono ovviamente concordi con l'uso di eroina a scopi terapeutici e molti credono, come affermò nel 2013 l'ex ministra Rona Ambrose, che sia semplicemente «un modo legale per continuare la loro dipendenza a spese dello Stato». Gli studi riguardo l'uso di eroina a scopo terapeutico non confermano che il paziente riesca sempre a uscire dalla sua dipendenza, ma, secondo la ricerca della dottoressa Joekes e colleghi, può certamente diminuire i rischi di morte per overdose, infezioni virali del sangue e endocarditi, causate da cocktail di oppiodi in commercio clandestinamente.Infatti, le morti a causa di oppioidi in Canada stanno crescendo esponenzialmente. «Nella Colombia Britannica», spiega la dottoressa Oviedo-Joekes citando le fonti dei medici legali, «l'ultima stima dice che sono morte più di 400 persone assumendo fentatyl, e che il prossimo anno potrebbero essere 800». Il fentatyl, un oppioide che si usa per abbassare il dolore dei malati terminali, è cento volte più potente della morfina e cinquanta più dell'eroina. Il problema è che spesso gli spacciatori lo mescolano con oppioidi più blandi, con eroina, e lo vendono sul mercato spacciandolo per altro.La prescrizione legale di eroina ridurrà, ne è certa la dottoressa Joekes, la compravendita illegale di oppioidi, diminuendo l'attività criminale, abbassando i costi delle cure e salvando vite. Questo autunno il primo ministro canadese Justin Trudeau sponsorizzerà un summit che avrà come argomento la dipendenza da oppioidi, che in Canada è un problema molto più grave che in Europa.