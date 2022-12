«Sono stufo, per me è sufficiente così. E' tempo di tornare a casa. Non ho più la testa per andare avanti». Lo ha scritto ieri in una storia pubblicata su Instagram l'ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina a fianco dell'esercito di Kiev . «Ho fatto del mio meglio per aiutare. Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma è ora di riprendermi la mia vita», spiega in spagnolo, che ha postato anche una fotografia scattata su un aereo. «Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto tra questi», conclude Vavassori.