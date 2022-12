PHOTO



E' entrata ora a Palazzo Chigi il procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota insieme al pool investigativo che dovrà ascoltare il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Salute Roberto Speranza nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. I membri del Governo saranno sentiti come persone informate sui fatti. Intervistato da Repubblica, il premier aveva sottolineato: "Non temo di finire indagato dopo il colloquio di oggi con i pm, su Alzano lombardo e Nembro, rifarei tutto". Quindi, con la Stampa, puntualizza: "Gli Stati generali non saranno una sfilata o una passerella".