A fare il punto della situazione sul coronavirus è Angelo Borrelli, il capo della Protezione civile: «Il totale delle persone contagiate è 1577, di queste 798, pari al 51% del totale, sono in isolamento domiciliare, 639 (41%) sono ricoverati con sintomi e 140 persone, di cui 106 in Lombardia, sono ricoverati in terapia intensiva. A queste si aggiungono 34 persone decedute - cinque nell'ultimo giorno - e 83 guariti in tutta Italia». Intanto, anche la prossima settimana scuole chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In Lombardia oltre alle scuole, «cinema e teatri rimangono chiusi, i musei vengono contingentati in entrata e si introduce un elemento per evitare l'assembramento, quello di distanziare le persone almeno un metro uno dall'altro».