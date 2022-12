Sono 98.273 le persone attualmente positive, con un incremento di 1.396 pazienti rispetto a ieri, per un totale di 3.951 nuovi contagi in più. Il totale dei casi a 147.577, comprensivi anche di guarigioni e decessi. Continua il calo della pressione sulle strutture ospedaliere iniziato circa una settimana fa: ad oggi sono, infatti, 3.497 le persone in terapia intensiva, 108 in meno rispetto a ieri, e 28.242 sono quelli ricoverati con sintomi, 157 in meno. La maggior parte delle persone, ovvero 66.534, il 68%, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. https://www.youtube.com/watch?v=g94qgpafbdI Anche oggi rimane alto il numero dei decessi: sono 570 nelle ultime 24 ore, mentre arriva a 30.455, il numero totale dei guariti, 1.985 in più in un giorno solo.