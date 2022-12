PHOTO



Un gruppo di giuristi ha voluto scrivere un messaggio di vicinanza e di ringraziamento, rivolto in particolare agli operatori del mondo della giustizia. Tra le firme: Davide Galliani, Giorgio Lattanzi, Gaetano Silvestri, Armando Spataro, Glauco Giostra, Marco Pelissero, Antonio Balsamo, Oscar Magi, Oreste Pollicino, Lello Magi, Costantino Visconti, Pasquale Bronzo, Silvia Buzzelli, Carlo Fiorio, Elisabetta Grande, Carlo Rimini, Giulio Vigevani, Emilio Dolcini, Lara Trucco, Roberto Bin, Emilio Santoro, Alessandra Facchi, Antonio Marchesi. Ecco il testo “Il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che svolgono il loro mestiere nel mondo della sanità e in quello della giustizia. Medici, magistrati, infermieri, avvocati, tecnici, operatori. In molti non avrete nemmeno il tempo di leggere il nostro messaggio. Ma sappiate che vi siamo vicini. La medicina e il diritto sono per loro natura umanistici. Ogni difesa dell’umanesimo è dunque una difesa della medicina e del diritto. Anche per questo grazie”. Davide Galliani, Università degli Studi di Milano, Giorgio Lattanzi, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale, Armando Spataro, magistrato, Glauco Giostra, Università La Sapienza di Roma, Marco Pelissero, Università degli Studi di Torino, Antonio Balsamo, magistrato, Oscar Magi, magistrato, Oreste Pollicino, Università Bocconi, Lello Magi, magistrato, Costantino Visconti, Università degli Studi di Palermo, Pasquale Bronzo, Università La Sapienza di Roma, Silvia Buzzelli, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Carlo Fiorio, Università degli Studi di Perugia, Elisabetta Grande, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Carlo Rimini, Università degli Studi di Milano, Giulio Vigevani, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Emilio Dolcini, Università degli Studi di Milano, Lara Trucco, Università degli Studi di Genova, Roberto Bin, Università degli Studi di Ferrara, Emilio Santoro, Università degli Studi di Firenze, Alessandra Facchi, Università degli Studi di Milano, Antonio Marchesi, Università degli Studi di Teramo …