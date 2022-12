PHOTO



Dopo l'annuncio di Forza Nuova di voler manifestare contro la lectio di Domenico Lucano all'università La Sapienza, in programma per lunedì, a schierarsi con il sindaco sospeso di Riace sono i docenti dell'Ateneo, che in una lettera hanno lanciato un appello chiedendo che la manifestazione dell'estrema destra venga bloccata. Ecco il testo della lettera: «Il gruppo neofascista "Forza Nuova" ha indetto una manifestazione per lunedì 13 maggio a Piazzale Aldo Moro di fronte all’ingresso della Sapienza. L’intento è evidentemente quello di intimidire chi voglia recarsi ad ascoltare Domenico Lucano che è stato invitato, il 13 maggio alle 15.00, dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo insieme a Vito Teti a partecipare al seminario dottorale “Convivenze”. Questo intento è stato esplicitato attraverso un vergognoso manifesto che indica in Lucano “il nemico dell’Italia”. Nel riaffermare con forza la vocazione antifascista e democratica della Sapienza, i docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia chiedono che venga negata la manifestazione indetta da Forza Nuova e che si consenta il regolare svolgimento degli eventi previsti".