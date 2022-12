PHOTO



Il numero dei nuovi casi positivi è 2470, il totale è di 23.073, quello complessivo di 27.980. Questi sono i dati dell'aggiornamento giornaliero della Protezione Civile, diffusi da Angelo Borrelli che ha parlato di “un numero a ribasso, ma non sono pervenuti i dati di Puglia e Trento”. Sono 349 i deceduti di oggi, che portano il totale a 2.158. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.851, circa il 10% dei pazienti positivi. I guariti di oggi sono 414 e nel complesso si arriva a 2749 persone. “Come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato”, ha aggiunto Borrelli. Il presidente della Protezione Civile ha poi ringraziato tutti i volontari, i medici e tutto il personale ospedaliero e ha sottolineato l'importanza di continuare a donare il sangue. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha invege spiegato come stanno funzionando le misure di contenimento del contagio. “Quello che stiamo vedendo oggi riflette la diffusione del contagio che avevamo 12-14 giorni fa. Per vedere compiutamente in termine di riduzione soggetti contagiati, e auspicabilmente riduzione marcata dell’impatto clinico sui pazienti, c’è bisogno ancora di qualche giorno per vedere l’efficacia delle misure di contenimento”. Quanto all'efficacia dei farmaci testati contro il covid-19, Locatelli ha frenato gli entusiasmi parlando di necessità di massimo rigore per documentare la validità delle terapie.