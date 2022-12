PHOTO



Per far passare la discussa Legge sul lavoro (Loi travail), ribattezzata dai media italiani “job act alla francese”, il governo guidato dal socialista Valls è ricorso a un articolo della Coistituzione che non veniva impugnato dal lontano 1962: il 49-3 che consente di far approvare una legge senza l’approvazione dell’Assemblea Nazionale. L’unico modo di opporsi per i deputati è chiedere una mozione di sfiducia, eventualità che pare impraticabile considerando che l’opposizione non ha i numeri anche se spera nei “dissidenti” della sinistra socialista. Un dispositivo in linea con l’architettura e l’ispirazione bonapartista della Quinta Repubblica (1958) il 49-3 che oggi viene brandito dal presidente Hollande per mandare in porto la riforma del codice del lavoro. E dire che nel 2006 il Hollande criticò aspramente l’allora Premier De Villepin che aveva minacciato di ricorrere al 49-3 per far approvare una legge sulle pari opportunità definendolo «una negazione della democrazia», mentre nel 2008 il deputato Valls era membro di una commissione parlamentare per la soppressione dell’articolo. Alrtri tempi e altri interessi. Oggi, a parti invertite, la destra post-gollista contesta il governo di autoritarismo mentre Hollande e Valls difendono la legittimità costituzionale.Con i sindacati e gli studenti sul piede di guerra contro una riforma del lavoro che ritengono aumenterà la precarietà assottigliando i diritti di lavoratori e giovani in cerca di un impiego (aumento dell’orario di lavoro, licenziamenti più facili, taglio degli straordinari, flessibilità nei contratti) l’esecutivo blinda la Legge nel dibattito iniziato ieri all’Assemblea. Mentre Parigi e in altre città della Francia come Tolosa, Marsiglia, Lilla, Rennes e Nantes le manifestazioni di protesta sono degenerate in scontri violenti se non in una vera e propria guerriglia urbana. Nella capitale, in coda al corteo a cui hanno partecipato circa 50 mila persone, c’è stata una rude battaglia tra diverse centinaia di persone e le forze dell’ordine che hanno impedito ai manifestanti di raggiungere l’edificio dell’Assemblea dove era in corso il dibattito, lacrimogeni e cariche da una parte, lanci di sassi e bottiglie dall’altra. Alla fine della giornata ci sono state decine di feriti (due ragazzi sono in gravi condizioni) e decine di persone arrestate. Nelle ultime settimane le manifestazioni contro la Loi travail si sono moltipliacate in tutto il paese con centinaia di arresti e una polemica sulla brutalità della polizia che non ha esitato a usare i micidiali flash-ball, i proiettili di gomma non letali capaci però di causare menomazioni permanenti.