Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con Judith Tai Raanan e la figlia Natalie Shoshana, le due donne americane liberate da Hamas dopo quasi due settimane di prigionia. Biden le ha voluto rassicurare dicendo loro che «avranno tutto il sostegno del governo degli Stati Uniti per uscire da questo terribile calvario».

È stato aperto, e subito richiuso dopo il passaggio dei 20 camion previsti, il valico di Rafah, al confine tra l’Egitto e la Striscia di Gaza. I camion entrati contengono medicinali, viveri e un tir carico di carburante ha raggiunto l’ospedale di Khan Younis, come riferito da Al-Arabiya.

Al valico di Rafah ci sono anche decine di palestinesi con doppia cittadinanza (in particolare egiziana) nella speranza di passare nel Sinai. Ma gli uffici del terminal passeggeri del valico restano chiusi e questi palestinesi (fra cui molti bambini) non trovano interlocutori.

Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità chiede «protezione delle squadre umanitarie a Gaza e accesso umanitario duraturo». Lo ha scritto su X il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prima che il calcio venisse aperto e subito dopo richiuso. La forniture sanitarie che aspettavano di entrare a Gaza includevano «farmaci per traumi e malattie croniche e medicinali essenziali di base», ricorda il Dg Oms.

«Questi aiuti sono un'ancora di salvezza per chi soffre. Ma non può essere una tantum – ha scritto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly – Il Regno Unito continua a insistere per l'accesso umanitario a Gaza».

Al Cairo nel frattempo è atterrata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per partecipare al vertice internazionale per la pace promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi alla luce del conflitto in Medio Oriente.

Il summit è organizzato in due sessioni, una al mattino aperta alla stampa, e una pomeridiana. Dall'Egitto la premier dovrebbe volare nel pomeriggio in Israele, per una breve visita a Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ebraico Isaac Herzog.