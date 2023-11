Nuova giornata di conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, ma sembra essere sempre più probabile una pausa nei combattimenti. Come annunciato dal leader di Hamas Ismail Haniyeh, le parti in causa “sono vicine a raggiungere un accordo sulla tregua“. Da parte sua Israele non ha ancora confermato l’accordo.

Hamas, accordo di tregua nelle prossime ore

L’accordo per il cessate il fuoco potrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Lo ha riferito ad Al Jazeera un funzionario di Hamas, Izzat al-Rishq. Mentre Israele non ha ancora confermato l’accordo, che sarà mediato dal Qatar.

Secondo al-Rishq, l’accordo includerà un cessate il fuoco e l’ingresso di camion di aiuti per rifornire tutte le aree di Gaza e il trasferimento dei feriti. Previsto anche uno scambio di prigionieri per rilasciare donne e bambini palestinesi nelle prigioni israeliane in cambio di donne e bambini israeliani.

Al-Rishq ha dichiarato anche che i colloqui proseguono da settimane, ma che il premier Netanyahu sta prendendo tempo, aggiungendo che l’accordo è stato concordato da tutte le brigate della resistenza palestinese tramite telefonate.

Haniyeh: «Vicini ad accordo per tregua»

«Siamo vicini a raggiungere un accordo sulla tregua». Lo ha affermato il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, in un post su Telegram. I media israeliani riferiscono di una possibile pausa di cinque giorni nei combattimenti, riporta Al Jazeera.