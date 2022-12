Volodymyrè pronto a parlare direttamente con Vladimir, ma "non scenderà a compromessi" durante "questi negoziati". «Siamo pronti a parlare con Putin quando vuole», ha detto alla Cnn il numero due dell'ufficio del presidente ucraino, Igor, all'indomani del fallimento dei colloqui ad Antalya tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, i primi dall'invasione russa del Paese. «E' positivo si siano incontrati, ma purtroppo possiamo dire che non è il ministro degli Esteri russo a prendere la decisione finale - ha detto -. Viene presa da una sola persona l'ultima decisione sullo stop alla guerra, su un cessate il fuoco, sul ritiro delle truppe». Secondo, sebbenefosse pronto per una soluzione diplomatica, «l'ultima cosa che ho sentito da loro», dai russi, «è stato che dobbiamo continuare a lavorare con il formato delle due delegazioni». Ma, ha avvertito, «anche gli accordi raggiunti durante questi negoziati non vengono rispettati».