Guerra in Ucraina, il dato dei soldati russi uccisi durante il conflitto armato

«Nei primi tre mesi» di quella che per Vladimir Putin è l' «operazione militare speciale» in, la"ha probabilmente subito un bilancio di vittime simile a quellodurante i nove anni di guerra in Afghanistan». E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di, che indica «una combinazione di tattiche scadenti, limitata copertura aerea, mancanza di flessibilità» e un «approccio di comando» pronto a «rafforzare il fallimento e ripetere gli errori». Secondo la valutazione, le vittime continuano ad aumentare nell'offensiva nel. «In passato - si rileva - l'opinione pubblica russa si è dimostrata sensibile alle vittime subite durante guerre per scelta., le perdite diventeranno più evidenti e l'insoddisfazione per la guerra e la volontà di esprimerla potrebbero crescere». Domani sono tre mesi da quando laha lanciato il suo assaltoil 24 febbraio. L'invasione sovieticadurò 9 anni, dal dicembre 1979 al febbraio 1989.Ammonterebbero a 29.200 le perdite tra i soldati russi dal giorno dell’attacco della, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dellodelle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,1293 carri armati, 3166 mezzi corazzati, 604 sistemi d'artiglieria, 201 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche