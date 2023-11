Bulldozer israeliani hanno distrutto il monumento al leader palestinese Yasser Arafat a Tulkarem, in Cisgiordania. Lo scrive al Jazeera, mostrando verificato un video su X.

Incubatrici per i neonati

Incubatrici per neonati, alimenti per bambini e forniture mediche sono state portate dai carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) da Israele alla Striscia di Gaza e sono state consegnate all'ospedale al-Shifa. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'Idf, che aggiunge che «squadre mediche e soldati di lingua araba sono sul posto per garantire che queste forniture raggiungano chi ne ha bisogno».

«Operazione mirata»

L'esercito israeliano continua a operare «in modo mirato» nell'ospedale Al-Shifa di Gaza, dove è entrato questa notte. Lo ha riferito il portavoce delle forze armate (Idf), Daniel Hagari, precisando che le attività dei militari si svolgono «in un complesso specifico per il quale esistono informazioni di intelligence che indicano attività terroristiche» di Hamas e secondo le necessità operative.

«Prima di entrare nell'ospedale, le nostre forze sono state prese di mira da esplosivi e squadre terroristiche e ne è seguito uno scontro durante il quale i terroristi sono stati eliminati», ha proseguito Hagari, aggiungendo che le truppe «hanno consegnato attrezzature mediche, incubatrici e alimenti per bambini...» all'ospedale. «Squadre mediche dell'Idf insieme a soldati di lingua araba sono presenti sul campo per assicurarsi che le attrezzature mediche raggiungano chi ne ha bisogno», ha precisato il portavoce.