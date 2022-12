Grave Tinto Brass. Il regista Tinto Brass è stato ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Sant’Andrea di Roma anche se per i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Brass, 86 anni, è stato colpito da febbre alta e portato d’urgenza nel nosocomi. Ad anticipare la notizia è stato il Corriere della Sera che ha sentito la moglie, Caterina Varzi, la quale ha confermato che il maestro dell’erotismo all’italiana si trova in terapia intensiva.

«Si tratta di un momento delicato e deve stare sotto osservazione». Brass, colpito da un ictus nel 2010 dal quale si era completamente ripreso, stava lavorando ad un nuovo film.