L’Associated Press ha evidenziato in un’analisi che la nuova operazione militare americana in Yemen contro i ribelli Houthi, sotto la presidenza di Donald Trump, appare più estesa rispetto alle operazioni precedenti sotto Joe Biden. Gli Stati Uniti non si limitano più a colpire solo i siti di lancio, ma prendono di mira anche il personale di alto rango e bombardano le città.

Secondo le analisi delle foto satellitari, l'esercito americano ha spostato almeno quattro bombardieri stealth B-2 a lungo raggio a Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, lontano dalla portata dei ribelli Houthi, evitando così l'uso delle basi in Medio Oriente.

Tre dei bombardieri sono stati avvistati all'inizio di questa settimana. Questo schieramento di bombardieri stealth significa che ora un quarto di tutti i B-2 nucleari degli Stati Uniti sono in questa base. L'anno scorso, l'amministrazione Biden aveva utilizzato il B-2 con bombe convenzionali contro i bersagli Houthi.

Inoltre, la portaerei USS Harry S. Truman ha lanciato attacchi dal Mar Rosso, mentre è previsto l'arrivo della portaerei USS Carl Vinson dall'Asia.