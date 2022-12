PHOTO



"Avere più informazione è positivo per la democrazia". Con queste parole, ai microfoni della webradio "Iuslaw", il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha salutato l'uscita in edicola del nostro giornale. "Abbiamo bisogno di meno velinisti e più soggetti che sono in grado di trovare informazioni corrette. Del resto nelle democrazie che funzionano l'informazione è il vero metodo di controllo", ha ricordato Cantone.