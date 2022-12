Un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei

Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei. Questa la decisione del giudice Sportivo Mastrandea che ha comunicato di aver applicato «le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto». Secondo il giudice sportivo «il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate».