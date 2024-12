Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, come previsto, ha perso il voto di fiducia al Parlamento tedesco (Bundestag). Solo 207 deputati hanno espresso un voto favorevole, 394 si sono detti contrari e 116 si sono astenuti. Adesso si apre la strada a nuove elezioni anticipate che si terranno il 23 febbraio.

Perché Scholz conservasse la fiducia sarebbero stati necessari 367 voti. I deputati hanno votato per appello nominale. Come spiegato dallo stesso Scholz, la richiesta del voto di fiducia, arrivata a seguito della rottura della coalizione di governo tra Spd, Verdi e Fdp dopo il licenziamento del ministro delle Finanze, Christian Lindner (Fdp), è arrivata per poter "consentire nuove elezioni".