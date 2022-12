PHOTO



Manca solamente la ratifica da parte del Parlamento europeo, ma la squadra di commissari Ue è pronta. E' stata comunicata infatti dalla presidente Ursula von der Layen e conformemente al trattato la Commissione stessa, la nomina dell'l'alto rappresentante per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza passeranno al vaglio e alla ratifica del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata. Ma burocrazia a parte i nuovi commissari europei presentano alcune importanti novità. Innanzitutto il ruolo che ricoprirà Paolo Gentiloni, l'ex presidente del Consiglio italiano infatti succederà a Pierre Moscovici agli Affari economici. E' stata la presidente von der Layen a ritenersi soddisfatta della scelta. « Gentiloni, ex primo ministro italiano, condividerà la sua vasta esperienza negli affari ecomomici», collaborerà a stretto contatto con Valdis Dombrovskis, ex primo ministro lettone e attuale vicepresidente della Commissione europea per l'Euro. Anche Moscovici ha voluto salutare l'ingresso di Gentiloni nella compagine ministeriale di Bruxelles attraverso un tweet: « è un amico ed una scelta eccellente, saprà portare i valori e le idee della famiglia socialdemocratica». Non sfugge certo che Moscovici è stato al centro degli attacchi del precedente governo gialloverde, un'ostilità che ha ricambiato comunque più volte. Ora la svolta è evidente. Per quanto riguarda gli altri incarichi, l'olandese Frans Timmermans è il nuvo vice presidente esecutivo per il green deal europeo. Margrethe Vestager si occuperà di digitalee concorrenza confermando il suo ruolo anche in questo nuovo governo europeo. Industria, spazio e Difesa andranno invece alla francese Sylvie Goulard. Il verde lituano Virginijus Sinkevicius è il commissario all'Ambiente e agli Oceani. Johannes Hahn si occuperà del Budget e all'Amministrazione. Didier Reynders Commissario alla Giustizia. Phil Hogan sarà il prossimo commissario al Commercio Elisa Ferreira è stata nominata Commissaria per la Coesione e le riforme. La svedese Jutta Urpilainen invece per i Partenariati internazionali.