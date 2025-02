I due ostaggi liberati oggi da Hamas, Tal Shoham e Avera Mengistu, hanno attraversato il confine dalla Striscia di Gaza a Israele. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf).

I due sono stati scortati fuori da Gaza dalle forze speciali israeliane dopo essere stati consegnati loro dalla Croce rossa. Ora saranno accompagnati in una struttura delle Idf vicino al kibbutz di Re'im, nel sud di Israele, al confine con la Striscia, per gli esami medici prima di ricongiungersi con i familiari.

Shoham è stato detenuto per 505 giorni da Hamas (dall'attacco a Israele del 7 ottobre 2023), mentre Mengistu per oltre dieci anni. La Croce Rossa è in viaggio verso il secondo punto di rilascio a Nuseirat, nel centro della Striscia, dove verranno rilasciati gli altri 4 ostaggi liberati in base all'accordo di cessate il fuoco con Hamas entrato in vigore a metà gennaio, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed.