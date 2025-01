È iniziato all’interno della Striscia di Gazal trasferimento delle donne rapite da Hamas alla Croce Rossa. Lo riferisce l’emittente Channel 12, sottolineando che sarà possibile ottenere un’indicazione delle loro condizioni mediche dopo 471 giorni di prigionia. Una volta che le donne saranno state trasferite alla Croce Rossa, Israele dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale. I primi 3 ostaggi a essere rilasciati secondo l’accordo sono appunto 3 donne: Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari.

Hamas: rilascio di prigionieri palestinesi

Hamas ha dichiarato di essere in attesa della lista dei 90 prigionieri palestinesi che Israele rilascerà oggi, come parte dell’accordo. Il gruppo ha affermato che l’accordo prevede il rilascio di 30 prigionieri palestinesi in cambio di ogni detenuto civile rilasciato. «L’occupazione dovrebbe consegnare a breve l’elenco delle donne e dei bambini che saranno liberati», si legge nella nota citata da Al-Jazeera.

Onu: Aiuti umanitari entrano a Gaza

Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 11:15 locali (10:15 in Italia). I primi camion di aiuti umanitari sono entrati 15 minuti dopo. Lo ha confermato Jonathan Whittall, capo dell’Ufficio Onu per gli Affari umanitari in Palestina, aggiungendo che negli ultimi giorni si sono intensificati i preparativi per la distribuzione degli aiuti.

Reazioni: famiglie e politica

Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi ha accolto con favore la notizia del rilascio di Romi Gonen, Doron Steinbrecher ed Emily Damari, dichiarando di attendere con ansia il loro ritorno e il ricongiungimento con le famiglie.

Sul fronte politico, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha minacciato di far cadere il governo se Israele non occupa la Striscia di Gaza. Parlando alla Radio dell’Esercito, ha sostenuto la necessità di insediare un governo militare temporaneo per sconfiggere Hamas.

Tajani: visita in Israele e Palestina

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato una visita in Israele e Cisgiordania per sostenere la fragile tregua. «L’Italia vuole essere garante di questa tregua e contribuire alla costruzione della pace», ha dichiarato, auspicando un futuro Stato palestinese che riconosca Israele.

Sfollati e aiuti

Migliaia di palestinesi, sfollati durante i 15 mesi di conflitto, stanno tornando nelle loro case a Gaza, spesso ridotte a macerie. Intanto, i primi camion di aiuti umanitari sono entrati attraverso il valico di Rafah, secondo quanto riportato dai media egiziani. Oltre 160 camion sono stati inviati ai principali valichi, inclusi Kerem Shalom e Al-Auja.

La situazione sul campo

La prima fase del cessate il fuoco dovrebbe durare sei settimane. Durante questo periodo, è previsto il ritiro graduale delle forze israeliane dal centro di Gaza e il ritorno degli sfollati. Ogni giorno, l’accordo prevede l’ingresso di 600 camion di aiuti umanitari, inclusi 50 con carburante, destinati in particolare al nord della Striscia, dove la situazione umanitaria è più grave.

Il bilancio della tregua

Nonostante l’inizio del cessate il fuoco, le ore precedenti sono state segnate da violenza. Secondo Hamas, 19 palestinesi sono stati uccisi durante i raid israeliani prima dell’entrata in vigore della tregua. Il Qatar, coinvolto nelle negoziazioni, ha confermato che i nomi dei tre ostaggi rilasciati oggi erano stati inviati in anticipo a Israele.

Mentre migliaia di agenti di polizia palestinesi sono stati dispiegati per mantenere l’ordine, le autorità locali invitano i cittadini a evitare le aree bombardate e seguire le istruzioni di sicurezza per prevenire ulteriori pericoli.