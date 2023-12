Diversi filmati girati a Gaza e caricati sui social media nelle ultime ore mostrano come l'Idf abbia radunato dozzine di palestinesi - che secondo quanto riportato dai media ebraici sarebbero possibili sospetti di Hamas - che si sono arresi alle truppe israeliane a Jabaliya e in altre aree del paese. I giovani palestinesi vengono immortalati spogliati, bendati e con le mani legate dietro la schiena. In un video, un gruppo di loro viene filmato mentre viene trasportato nel retro di un veicolo militare israeliano. L'Haaretz intanto parla di "decine di combattenti di Hamas che si sono arresi" all'esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza.

Intanto la Bbc ha reso noto che diversi sopravvissuti al massacro dei terroristi di Hamas, al rave party del Nova festival, il 7 ottobre, sono rimasti così traumatizzati dagli orrori a cui hanno assistito che sono stati ricoverati in ospedali psichiatrici perché stanno troppo male; alcuni si sarebbero anche uccisi. "Ho parlato con almeno tre ragazze che adesso sono ricoverate per una situazione psichica molto complicata a causa degli stupri a cui hanno assistito", ha raccontato il ministro May Golan. "Hanno finto di essere morte ma hanno visto e sentito tutto. E non ce la fanno a reggere".

"Sono 18 i ragazzi e le ragazze che sono stati ricoverati in strutture psichiatriche perché stanno male", ha aggiunto il capo della polizia israeliano, Yaacov Shabtai. Una persone nel team di psichiatri e volontari che stanno aiutando i sopravvissuti a far fronte a quello che hanno vissuto ha raccontato che alcuni si sono già uccisi. Tutti tra l'altro devono far fronte con il senso di colpa: perché sono sopravvissuto io e non un mio amico?; avrei dovuto far salire altri nella mia auto per portarli in salvo?; non mi merito di essere salvato e avrei potuto fare di meglio”.