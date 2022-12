PHOTO



Il G5 su immigrazione e terrorismo è finito, secondo Renzi, con un ottimo risultato per l'Italia. Al tavolo erano presenti Obama, Merkel, Hollande, Cameron e il nostro presidente del Consiglio. "È stato un summit molto interessante - ha detto Renzi - Il dossier che ci riguarda più da vicino è quello relativo alla Libia. C'è piena disponibilità e pieno sostegno ad appoggiare il governo di Serraj". Uno dei temi toccati è stato quello del muro costruito dall'Austria. "Non c'è alcun elemento - ha detto Renzi - che giustifichi la chiusura del Brennero. Pensiamo che le autorità austriache non potranno fare altro che rispettare la normativa europea e se così non fosse ci sarebbero sanzioni". Obama - ha continuato il premier italiano - si è detto disponibnile a discutere "un eventuale impiego di mezzi Nato per contrastare gli scafisti, che noi chiamiamo schiavisti".